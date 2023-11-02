Контракт с Родиной: бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат»

В составе спецназа «Ахмат» сформирован отряд под названием «Камертон», в который вошли бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер». Военнослужащие рассказали военкору RT, что готовы выполнить свой долг и продолжить работу. Командир отряда отметил, что после перехода бывшие вагнеровцы сохранили все присущие им методики и структуру, а новое командование всесторонне обеспечивает и поддерживает их.

Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» сформировали в составе спецназа «Ахмат» отряд, получивший название «Камертон». Как рассказали военнослужащие военкору RT Александру Симонову, подразделение активно готовится к выполнению боевых задач на фронте.

Как отметил сам журналист, подготовивший сюжет, командиры отряда и его костяк — из «старой гвардии «музыкантов», имеющих огромный опыт и понимание условий современного боя.

По словам командира подразделения, название «Камертон» выбрано из соображений, что это приспособление используется для настройки музыкальных инструментов.

Он упомянул события августа 2023 года, отметив, что военнослужащим было трудно пережить этот момент. Напомним, 23 августа в Тверской области произошло крушение бизнес-джета Embraer Legacy, на борту которого находились руководители ЧВК «Вагнер», в том числе Евгений Пригожин.

В то же время командир «Камертона» заявил, что военнослужащие готовы выполнить свой долг и продолжить работу.

«Это наша работа вне зависимости от того, в составе кого мы её выполняем — ЧВК «Вагнер», Минобороны или Росгвардии... У нас есть абсолютно очевидно контракт с Родиной, и мы его выполним, как и привыкли», — сказал военный.

Он также рассказал, что до перехода состоялась встреча с командиром «Ахмата» Апти Алаудиновым, с которым бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» нашли «абсолютное взаимопонимание».

«Мы срезонировали, что называется. Мы сохранили абсолютно всё, что нам присуще. Наш уклад, все наши методики, если говорить о работе «на земле», структуру и поле для манёвра. Нас абсолютно ничто не сковывает, не шаблонит. Никто здесь не мешает работать», — сказал командир «Камертона».

Первый репортаж о вагнеровцах в составе спецназа «Ахмат»: бывшие сотрудники ЧВК создали отряд «Камертон»

По его словам, командование всесторонне обеспечивает и поддерживает членов формирования.

Ещё один военнослужащий из «Камертона», командир ротно-тактической группы, рассказал о процессе боевого слаживания подразделения на полигоне.

«Считаю, что система подготовки штурмовиков в ЧВК «Вагнер» является наиболее эффективной», — сказал военный. По его словам, новые члены формирования активно перенимают опыт у товарищей.

Один из бойцов «Камертона» заявил, что все члены группы присоединились к нему добровольно, чтобы защищать Родину.

«Мы сами захотели, мы сами изъявили желание сюда приехать. Будь добр, если ты сюда приехал, нормально работай, не беги. Стой уверенно. Сказали идти вперёд — значит, нужно идти вперёд», — сказал военный.

В конце октября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» переходят на службу в состав спецназа «Ахмат».

Кадыров в своём Telegram-канале рассказал, что на текущий момент проходит массовое пополнение личного состава «Ахмата». По словам главы Чечни, бойцы ЧВК «Вагнер» переходили в отряд и раньше, однако сейчас это явление приобрело массовый характер.

«Уверен, что и другие бывшие представители ЧВК последуют этому примеру и вступят в ряды cпецназа «Ахмат». Со своей стороны мы только рады этому. Будем единой дружной семьёй сражаться с врaгами России на территории СВО и всеобщими усилиями защитим нашу Родину», — написал он.

В свою очередь, Апти Алаудинов рассказал, что за время спецоперации подразделения спецназа «Ахмат» и ЧВК «Вагнер» неоднократно работали на смежных участках фронта.

«Где находилась ЧВК «Вагнер», у нас всегда была уверенность, что наши соседи твёрдо стоят, и мы за это никогда не беспокоились», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Алаудинов, бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» выбирают «Ахмат» из-за похожего уклада между командирами и бойцами в подразделении, высокого уровня подготовки и обеспечения всем необходимым для ведения боевых действий.