«Расследование будет проведено в полном объёме»: Путин выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе под Тверью

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе бизнес-джета Embraer Legacy в Тверской области, которая произошла 23 августа. Глава государства отметил, что, по первичным данным, на борту были сотрудники компании «Вагнер», которые внесли существенный вклад в борьбу с неонацистским режимом на Украине. Отдельно Путин упомянул Евгения Пригожина, назвав его человеком сложной судьбы, который при этом добивался нужных результатов, в том числе для общего дела. Президент подчеркнул, что расследование происшествия будет проведено в полном объёме и доведено до конца.

Владимир Путин выразил соболезнования близким жертв авиакатастрофы в Тверской области, которая произошла вечером 23 августа.

«Прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия», — сказал президент в ходе рабочей встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Глава государства отметил, что, согласно первичной информации, на борту находились сотрудники компании «Вагнер». По словам Путина, речь идёт о людях, которые внесли существенный вклад в общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине.

«Мы об этом помним, знаем и не забудем», — подчеркнул глава государства.

Накануне Росавиация со ссылкой на данные авиакомпании сообщила, что одним из пассажиров разбившегося частного самолёта Embraer Legacy был Евгений Пригожин. По предварительным данным МЧС и СКР, никто из находившихся на борту не выжил.

Путин — об авиакатастрофе в Тверской области

Комментируя авиакатастрофу, Путин добавил, что был знаком с Пригожиным с начала 1990-х годов.

«Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были серьёзные в жизни, и добивался он результатов нужных: и для себя, и, когда я его просил об этом, для общего дела, как в эти последние месяцы», — сказал Путин.

Глава государства назвал Пригожина талантливым человеком и бизнесменом, который результативно работал не только в России, но и за рубежом, в частности в Африке. По словам Путина, 23 августа Пригожин только вернулся из Африки и уже в России встречался с некоторыми официальными лицами.

Как отметил президент, в Следственном комитете уже начали предварительное расследование происшествия (СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

«Оно будет проведено в полном объёме и доведено до конца. Здесь нет никаких сомнений. Посмотрим на то, что скажут следователи в ближайшее время. Сейчас проводятся экспертизы: и технические экспертизы, и генетические. На это нужно какое-то время», — заключил Путин.

По данным сервиса Flightradar24, перед падением самолёт Embraer Legacy с бортовым номером RA-02795 потерял 2,4 км высоты за 30 секунд. Последние данные с воздушного судна были переданы в 18:20 мск, когда борт находился на высоте около 6 км.

«Что бы ни случилось, это произошло быстро», — заявил Reuters директор по коммуникациям Flightradar24 Ян Петченик.

Как сообщило агентство РИА Новости, компания «МНТ-Аэро» не оформляла полис российского обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика пассажиров на самолёт, упавший в Тверской области.

Командиром потерпевшего крушение самолёта был опытный пилот — 51-летний Алексей Левшин. Как рассказала RT супруга погибшего лётчика, он получил образование в Сасовском лётном училище гражданской авиации в Рязанской области, начинал карьеру с полётов на лёгких многоцелевых самолётах L-410 и Ан-2. Позднее мужчина окончил Петербургскую академию гражданской авиации.

Вторым пилотом бизнес-джета был 29-летний Рустам Каримов. Как и Левшин, он окончил Сасовское лётное училище гражданской авиации.