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Путин: начато проведение экспертиз после авиакатастрофы в Тверской области

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После аваиакатастрофы в Тверской области начато проведение технической и генетической экспертиз, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин: начато проведение экспертиз после авиакатастрофы в Тверской области
  • РИА Новости

«Сейчас проводятся экспертизы: технические экспертизы, генетические. На это нужно какое-то время», — сказал он во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

В Тверской области 23 августа около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург.

Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, в том числе в нём значится Евгений Пригожин.

Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Тверской области.

По его словам, 23 августа Евгений Пригожин вернулся из Африки.

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