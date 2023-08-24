Путин: начато проведение экспертиз после авиакатастрофы в Тверской области
- РИА Новости
«Сейчас проводятся экспертизы: технические экспертизы, генетические. На это нужно какое-то время», — сказал он во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
В Тверской области 23 августа около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург.
Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, в том числе в нём значится Евгений Пригожин.
Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Тверской области.
По его словам, 23 августа Евгений Пригожин вернулся из Африки.