Росавиация опубликовала список пассажиров упавшего в Тверской области самолёта

Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, который потерпел крушение в Тверской области.

«По данным авиакомпании на борту самолёта Embraer-135 (EMB-135BJ) находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy», — говорится в сообщении.

Среди членов экипажа агентство называет командира, который значится как Levshin Aleksei, второго пилота, который назван Karimov Rustam, и бортпроводницу — Raspopova Kristina.

«Выполнение полёта самолёта Embraer-135 (EMB-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке», — пишет пресс-служба Росавиации.

23 августа в Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург.

На борту было десять человек, из них три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли.

Комиссия Росавиации начала расследование причин аварии. Специалисты должны отыскать чёрные ящики и расшифровать бортовые записи.

Как сообщили агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Росавиацию, среди пассажиров значился Евгений Пригожин

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