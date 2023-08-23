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МЧС: в Тверской области разбился частный самолёт Embraer Legacy

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В Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург.
МЧС: в Тверской области разбился частный самолёт Embraer Legacy
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает МЧС России.

«В Тверской области вблизи населённого пункта Куженкино произошло падение частного самолёта Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург», — говорится в заявлении.

Ранее об авиакатастрофе сообщили СМИ.

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