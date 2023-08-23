Специалисты начали поиски чёрных ящиков упавшего в Тверской области самолёта
- РИА Новости
Как утверждается, самолёт принадлежал ООО «МНТ-Аэро», которое специализируется на бизнес-перевозках.
По предварительным данным, на борту самолёта находились семь пассажиров и три члена экипажа.
Сейчас Росавиация собирает данные о подготовке экипажа, техническом состоянии самолёта, метеорологической обстановке на маршруте полёта и работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования.
Ранее в Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург.
По предварительным данным МЧС, десять находившихся на борту человек погибли.
Как сообщили агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Росавиацию, среди пассажиров значился Евгений Пригожин.