Специалисты начали поиски чёрных ящиков упавшего в Тверской области самолёта

Комиссия Росавиации начала расследование причин крушения частного самолёта Embraer Legacy в Тверской области. Специалисты должны отыскать чёрные ящики и расшифровать бортовые записи.

Как утверждается, самолёт принадлежал ООО «МНТ-Аэро», которое специализируется на бизнес-перевозках.

По предварительным данным, на борту самолёта находились семь пассажиров и три члена экипажа.

Сейчас Росавиация собирает данные о подготовке экипажа, техническом состоянии самолёта, метеорологической обстановке на маршруте полёта и работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования.

Ранее в Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург.

По предварительным данным МЧС, десять находившихся на борту человек погибли.

Как сообщили агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Росавиацию, среди пассажиров значился Евгений Пригожин.