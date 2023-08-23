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Специалисты начали поиски чёрных ящиков упавшего в Тверской области самолёта

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Комиссия Росавиации начала расследование причин крушения частного самолёта Embraer Legacy в Тверской области. Специалисты должны отыскать чёрные ящики и расшифровать бортовые записи.
Специалисты начали поиски чёрных ящиков упавшего в Тверской области самолёта
  • РИА Новости

Как утверждается, самолёт принадлежал ООО «МНТ-Аэро», которое специализируется на бизнес-перевозках.

По предварительным данным, на борту самолёта находились семь пассажиров и три члена экипажа.

Сейчас Росавиация собирает данные о подготовке экипажа, техническом состоянии самолёта, метеорологической обстановке на маршруте полёта и работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования.

Ранее в Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург.

По предварительным данным МЧС, десять находившихся на борту человек погибли.

Как сообщили агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Росавиацию, среди пассажиров значился Евгений Пригожин.

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