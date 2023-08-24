Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Тверской области.

«Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия и, действительно, если там находились, а первичные данные говорят о том, что там были сотрудники компании «Вагнер», хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем», — сказал Путин.

В Тверской области 23 августа около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург.

На борту было десять человек, из них три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли.

Комиссия Росавиации начала расследование причин аварии.

Также Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, в том числе в нём значится Евгений Пригожин.