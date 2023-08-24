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Путин заявил, что Пригожин 23 августа вернулся из Африки

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Президент России Владимир Путин заявил, что 23 августа Евгений Пригожин вернулся из Африки.
Путин заявил, что Пригожин 23 августа вернулся из Африки
  • РИА Новости

«Вчера только, как мне стало известно, он вернулся из Африки, встречался с официальными лицами», — сказал Путин.

В Тверской области 23 августа около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург.

На борту было десять человек, из них три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли.

Комиссия Росавиации начала расследование причин аварии.

Также Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, в котором значится в том числе Евгений Пригожин.

Алексей Левшин, командир экипажа самолёта Embraer, который 23 августа потерпел крушение в Тверской области, был опытным пилотом, рассказала RT его супруга.

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