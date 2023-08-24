Жена командира разбившегося Embraer рассказала, что её супруг был опытным пилотом

Алексей Левшин, командир экипажа самолёта Embraer, который 23 августа потерпел крушение в Тверской области, был опытным пилотом.

Об этом рассказала RT его жена Светлана.

По её словам, супруг начинал свою карьеру с полётов на многоцелевом L-410. Также он выполнял полёты на Ан-2.

Женщина поделилась, что Левшин получил образование в Сасовском лётном училище гражданской авиации в Рязанской области и Петербургской академии гражданской авиации.

Светлана рассказала, что об авиакатастрофе узнала из сообщений СМИ. При этом смерть супруга ей официально не подтвердили.

23 августа в Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург.

На борту было десять человек, из них три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли.

Комиссия Росавиации начала расследование причин аварии.

Также Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, в котором значится в том числе Евгений Пригожин.