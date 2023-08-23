«По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли»: что известно о крушении самолёта Embraer под Тверью
- РИА Новости
- © Михаил Царюк
МЧС России около 20:00 23 августа сообщило о падении частного самолёта Embraer Legacy в Тверской области вблизи населённого пункта Куженкино.
«На борту находились десять человек, из них три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли», — заявили в пресс-службе ведомства.
Позднее Росавиация со ссылкой на авиакомпанию сообщила, что в списке пассажиров был Евгений Пригожин. В ведомстве заявили, что специально созданная комиссия приступила к расследованию обстоятельств и причин авиационного происшествия с самолётом ЕМВ-135BJ.
Как уточнили в Росавиации, лайнер принадлежал компании «МНТ-Аэро», специализирующейся на бизнес-перевозках. Согласно предварительным данным, на борту находились семь пассажиров и три члена экипажа.
«Комиссия Росавиации приступила к первоначальным действиям на месте происшествия, а также начала сбор фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полёта, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования», — заявили в ведомстве.
Как уточняется в сообщении, на этом этапе расследования специалисты также займутся поиском бортовых средств объективного контроля для их последующей расшифровки и анализа записей чёрных ящиков.
Согласно данным сервиса Flightradar24, второй самолёт, предположительно принадлежащий Евгению Пригожину, вернулся в Москву.
Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела по факту авиакатастрофы в Тверской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В СК также отметили, что все находившиеся на борту десять человек, по предварительным данным, погибли.
Как заявили в ведомстве, на место происшествия выехала следственная группа. Будут назначены все необходимые судебные экспертизы. Также состоится комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
Один из очевидцев ЧП рассказал RT о крушении самолёта. Как заявил житель деревни Поддубье, сначала был слышен глухой хлопок.
«Смотрю в небо и вижу, что самолёт задымился и начал резко снижать высоту и скорость», — рассказал собеседник. Он добавил, что самолёт «стал практически падать».
При этом, когда борт скрылся за верхушками деревьев, прозвучал громкий взрыв, а «через секунд 30 в сторону, где он упал, пошёл чёрный дым», сообщил местный житель.