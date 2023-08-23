«По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли»: что известно о крушении самолёта Embraer под Тверью

В среду, 23 августа, в Тверской области разбился частный самолёт Embraer Legacy. Росавиация со ссылкой на данные авиакомпании сообщила, что на борту судна находился Евгений Пригожин. По предварительной информации, никто из находившихся в самолёте семерых пассажиров и троих членов экипажа не выжил, заявили в МЧС. Для расследования обстоятельств и причин происшествия в Росавиации создана специальная комиссия. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

МЧС России около 20:00 23 августа сообщило о падении частного самолёта Embraer Legacy в Тверской области вблизи населённого пункта Куженкино.

«На борту находились десять человек, из них три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли», — заявили в пресс-службе ведомства.

Позднее Росавиация со ссылкой на авиакомпанию сообщила, что в списке пассажиров был Евгений Пригожин. В ведомстве заявили, что специально созданная комиссия приступила к расследованию обстоятельств и причин авиационного происшествия с самолётом ЕМВ-135BJ.

Как уточнили в Росавиации, лайнер принадлежал компании «МНТ-Аэро», специализирующейся на бизнес-перевозках. Согласно предварительным данным, на борту находились семь пассажиров и три члена экипажа.

«Комиссия Росавиации приступила к первоначальным действиям на месте происшествия, а также начала сбор фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полёта, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования», — заявили в ведомстве.

Также по теме РИА Новости: тела восьми погибших найдены на месте крушения самолёта под Тверью Тела восьми погибших найдены на месте крушения гражданского самолёта в Тверской области. Об этом сообщили в экстренных службах.

Как уточняется в сообщении, на этом этапе расследования специалисты также займутся поиском бортовых средств объективного контроля для их последующей расшифровки и анализа записей чёрных ящиков.

Согласно данным сервиса Flightradar24, второй самолёт, предположительно принадлежащий Евгению Пригожину, вернулся в Москву.

Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела по факту авиакатастрофы в Тверской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В СК также отметили, что все находившиеся на борту десять человек, по предварительным данным, погибли.

Как заявили в ведомстве, на место происшествия выехала следственная группа. Будут назначены все необходимые судебные экспертизы. Также состоится комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.

Один из очевидцев ЧП рассказал RT о крушении самолёта. Как заявил житель деревни Поддубье, сначала был слышен глухой хлопок.

«Смотрю в небо и вижу, что самолёт задымился и начал резко снижать высоту и скорость», — рассказал собеседник. Он добавил, что самолёт «стал практически падать».

При этом, когда борт скрылся за верхушками деревьев, прозвучал громкий взрыв, а «через секунд 30 в сторону, где он упал, пошёл чёрный дым», сообщил местный житель.