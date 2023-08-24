Путин сообщил о начале расследования крушения самолёта в Тверской области

Следственный комитет начал расследование крушения самолёта в Тверской области, сообщил президент России Владимир Путин.

«Мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель Следственного комитета, они начали уже предварительное расследование этого происшествия. Оно будет проведено в полном объёме и доведено до конца», — сказал глава государства во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

В Тверской области 23 августа около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург.

На борту было десять человек, из них три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли.

Комиссия Росавиации начала расследование причин аварии.