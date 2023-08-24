Опытный пилот за штурвалом: что известно о находившихся на борту самолёта Embraer

Среди пассажиров бизнес-джета Embraer, потерпевшего крушение в Тверской области, был бизнесмен Евгений Пригожин. Частный самолёт разбился 23 августа при перелёте из Москвы в Санкт-Петербург. По данным МЧС, погибли все семь пассажиров и три члена экипажа.

Бизнес-джет Embraer Legacy (EMB-135BJ) потерпел крушение вечером 23 августа, когда пролетал над Тверской областью по маршруту из Москвы в Санкт-Петербург. По данным сервиса Flightradar24, около 18:19 мск самолёт начал хаотично набирать и снижать высоту, а последние данные передал в 18:20 мск, когда был на высоте около 6 км. Перед падением лайнер потерял 2,4 км высоты за 30 секунд.

В соцсетях появилось несколько видеозаписей крушения, снятых очевидцами. На кадрах видно, что самолёт падает вертикально вниз, оставляя за собой белый дым. После падения на месте крушения начался пожар. Как сообщили в МЧС, по предварительной информации, все находившиеся на борту погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). К расследованию также приступила специально созданная комиссия Росавиации. Пока официальные ведомства не сообщали о возможных причинах крушения.

Как заявила Росавиация со ссылкой на данные авиакомпании, на борту разбившегося самолёта в качестве пассажиров находились Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Валерий Чекалов, Сергей Пропустин, Александр Тотмин, Евгений Макарян и Николай Матусеев.

О крушении узнали из СМИ

На борту разбившегося бизнес-джета также были три члена экипажа. Командиром самолёта был опытный пилот — 51-летний Алексей Левшин из Воронежа. Супруга Левшина рассказала RT, что он получил образование в Сасовском лётном училище гражданской авиации в Рязанской области, начинал карьеру с полётов на лёгких многоцелевых самолётах L-410 и Ан-2. Позже мужчина окончил Петербургскую академию гражданской авиации.

У Алексея остались двое детей. Светлана Левшина рассказала, что о крушении самолёта, которым управлял муж, она узнала из СМИ.

Вторым пилотом на борту бизнес-джета был 29-летний уроженец Перми Рустам Каримов. Как и Левшин, он окончил Сасовское лётное училище гражданской авиации.

Молодой человек устроился в компанию «ООО «МНТ-Аэро», которая владела частным самолётом, всего три месяца назад. За несколько дней до трагедии он вместе с женой отметил четвёртую годовщину свадьбы.

Родные Каримова признались, что им очень трудно комментировать произошедшее. «Сами понимаете, каково сейчас. Он был прекрасным человеком. Я больше пока ничего не могу сказать, извините», — сказал брат второго пилота в беседе с RT.

Единственным бортпроводником в составе экипажа была 39-летняя Кристина Распопова. По данным RT, женщина работала в бизнес-авиации и жила в Москве. После того как она устроилась в «МНТ-Аэро», переехала жить в Санкт-Петербург.

В день авиакатастрофы женщина опубликовала в соцсетях фото из аэропорта, на котором видно её завтрак и небольшой багаж.

СМИ также сообщают, что перед вылетом Распопова созванивалась с родными и рассказала, что по неизвестным причинам их рейс задерживается.

Как выяснил RT, компания «МНТ-Аэро» была зарегистрирована 17 лет назад и занимается сдачей в аренду частных самолётов. Согласно базе СПАРК, в 2022 году доходы фирмы составили более 18 млн рублей.

Гендиректором и единственным акционером «МНТ-Аэро» указана Ольга Губарева. На телефонные звонки и сообщения женщина не отвечает, по предварительным данным, она находится в отпуске.