Flightradar: самолёт Embraer перед крушением потерял 2,4 км высоты за 30 секунд

По данным сервиса Flightradar24, самолёт Embraer, в списке пассажиров которого значился Евгений Пригожин, перед крушением в Тверской области потерял 2,4 км высоты за 30 секунд.

Отчёт опубликован на сайте Flightradar.

Отмечается, что 23 августа в 18:10 бизнес-джет поднялся на 28 тыс. футов (около 8,5 км), летел с этой высотой до 18:19. Затем он поднялся выше 9 км, а после этого снизился до 8,3 км.

Впоследствии он ещё раз набрал высоту и снизился. Последние данные были переданы экипажем Embraer в 18:20 мск, когда борт находился на высоте 19,7 тыс. футов (около 6 км).

Подтверждений того, что среди погибших был опознан Пригожин, нет. При этом Al Jazeera со ссылкой на источник в ЧВК «Вагнер» утверждает, что на месте крушения самолёта был найден телефон Пригожина.

23 августа в Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург.

На борту было десять человек, из них три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли.

Комиссия Росавиации начала расследование причин аварии. Специалисты должны отыскать чёрные ящики и расшифровать бортовые записи.

Также Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, в котором значится в том числе Евгений Пригожин.