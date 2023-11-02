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Экс-сотрудники «Вагнера» создали отряд «Камертон» и готовятся к выполнению задач

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Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон», подразделение стало частью спецназа «Ахмат» и активно готовится к выполнению боевых задач на фронте.
Экс-сотрудники «Вагнера» создали отряд «Камертон» и готовятся к выполнению задач
  • © RT

«Это наша работа вне зависимости от того, в составе кого мы её выполняем — ЧВК «Вагнер», Минобороны или Росгвардии... У нас есть контракт с Родиной, и мы его выполним, как и привыкли... Мы сохранили нашу идентичность, наш уклад, структуру и наши методики ведения боевых действий», — рассказал военкору RT Александру Симонову командир подразделения.

Сейчас бойцы «Камертона» продолжают боевое слаживание на полигонах и готовят прибывающее пополнение.

Отрабатываются штурмовые действия с использованием артиллерии, миномётов, боевых машин пехоты и FPV-дронов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил, что более 170 бывших штурмовиков ЧВК «Вагнер» перешли на службу в состав спецназа «Ахмат».

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