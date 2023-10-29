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Кадыров: более 170 экс-бойцов ЧВК «Вагнер» перешли на службу в «Ахмат»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что более 170 бывших штурмовиков ЧВК «Вагнер» перешли на службу в состав спецназа «Ахмат».

В своём Telegram-канале он рассказал, что на текущий момент проходит массовое пополнение личного состава «Ахмата». По словам Кадырова, бойцы ЧВК «Вагнер» переходили в отряд и раньше, но сейчас это приобрело массовый характер.

«Уверен, что и другие бывшие представители ЧВК последуют этому примеру и вступят в ряды cпецназа «Ахмат». Со своей стороны мы только рады этому. Будем единой дружной семьёй сражаться с врaгами России на территории СВО и всеобщими усилиями защитим нашу Родину», — написал он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что экс-бойцы «Вагнера» переходят в подразделения спецназа «Ахмат».

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