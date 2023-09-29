Песков: будет ли «Вагнер» участвовать в СВО, может сказать только Минобороны
- РИА Новости
«На этот вопрос может ответить только Министерство обороны... Поэтому я рекомендую вам обратиться туда с этим вопросом», — отметил он.
В конце августа государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал ложью заявления западных стран о наличии угроз от размещения ЧВК «Вагнер» на территории республики.
Российский президент Владимир Путин вечером 28 сентября провёл встречу с замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым и с полковником в отставке Андреем Трошевым.