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Песков: будет ли «Вагнер» участвовать в СВО, может сказать только Минобороны

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что только Минобороны может ответить на вопрос, может ли ЧВК «Вагнер» снова участвовать в специальной военной операции.
Песков: будет ли «Вагнер» участвовать в СВО, может сказать только Минобороны
  • РИА Новости

«На этот вопрос может ответить только Министерство обороны... Поэтому я рекомендую вам обратиться туда с этим вопросом», — отметил он.

В конце августа государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал ложью заявления западных стран о наличии угроз от размещения ЧВК «Вагнер» на территории республики.

Российский президент Владимир Путин вечером 28 сентября провёл встречу с замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым и с полковником в отставке Андреем Трошевым.

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