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Совбез Белоруссии заявил, что слова Запада об угрозе ЧВК «Вагнер» являются ложью

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Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал ложью заявления западных стран о наличии угроз от размещения ЧВК «Вагнер» на территории республики.
Совбез Белоруссии заявил, что слова Запада об угрозе ЧВК «Вагнер» являются ложью
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что бойцы, которые дислоцируются в Белоруссии, занимаются лишь поддержанием своих профессиональных навыков. Также были заключены контракты об оказании инструкторских услуг.

«Упрёки в том, что Белоруссия представляет угрозу для соседей, разместив на территории отряд «Вагнер», — это сплошная ложь», — приводит агентство БЕЛТА слова Вольфовича.

Ранее сообщалось, что главы МВД Польши, Литвы, Эстонии и Латвии потребовали от белорусского президента Александра Лукашенко, чтобы ЧВК «Вагнер» покинула территорию Белоруссии.

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