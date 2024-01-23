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Инженеры разорвали цепь минно-взрывных заграждений ВСУ на Купянском направлении

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Военные инженеры 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» проделали проходы в минно-взрывных заграждениях ВСУ на нескольких участках на Купянском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что зачастую инженерам приходится работать на переднем крае на удалении до 300—400 м от противника, на их минных полях.

«Но всё успешно либо снимаем, либо уничтожаем накладными зарядами. Также работаем дистанционно с использованием установок УР-83П и УР-77», — заявили в министерстве.

Ранее расчёт «Гиацинта» уничтожил на Купянском направлении американскую гаубицу ВСУ.

Также экипажи Су-25 поразили на Краснолиманском направлении живую силу и технику ВСУ.

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