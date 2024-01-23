Расчёт «Гиацинта» уничтожил на Купянском направлении американскую гаубицу ВСУ
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, убедиться в уничтожении выявленных разведкой целей позволили кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени.
Ранее экипажи Су-25 поразили на Краснолиманском направлении живую силу и технику ВСУ.
Также стало известно, что замглавы Минобороны России Виктор Горемыкин наградил военнослужащих группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации.