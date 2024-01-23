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Расчёт «Гиацинта» уничтожил на Купянском направлении американскую гаубицу ВСУ

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Расчёт самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» уничтожил гаубицу М-777 американского производства и замаскированные укреплённые позиции ВСУ на Купянском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, убедиться в уничтожении выявленных разведкой целей позволили кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени.

Ранее экипажи Су-25 поразили на Краснолиманском направлении живую силу и технику ВСУ.

Также стало известно, что замглавы Минобороны России Виктор Горемыкин наградил военнослужащих группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации.

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