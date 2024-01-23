Замглавы Минобороны Горемыкин наградил военнослужащих группировки войск «Центр»

Замглавы Минобороны России Виктор Горемыкин наградил военнослужащих группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, церемония награждения была организована на позициях, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения.

«Из рук заместителя главы российского военного ведомства военнослужащим вручены медали «Георгиевский крест», «За отвагу» и «Жукова», — заявили в министерстве.

Ранее статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков вручил ведомственные медали журналистам, освещающим деятельность российских вооружённых сил.