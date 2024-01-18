Замминистра обороны наградил журналистов, освещающих деятельность ВС России
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Уточняется, что награждение было приурочено ко Дню российской печати, который отмечался 13 января.
По словам Панкова, в 2023 году более 1100 представителей российских СМИ освещали ход специальной военной операции, находясь в зоне боевых действий.
«Прямо сейчас 82 журналиста находятся, как говорится, за ленточкой, и, рискуя жизнью, доводят объективную информацию о героизме наших военнослужащих на передовой», — рассказал он.
Панков поздравил журналистов и уточнил, что на их плечах лежит колоссальная ответственность за то, как широкая общественность воспринимает происходящее на фронте.
Он также выразил искреннюю признательность за профессионализм, самоотверженную преданность профессии и гражданскому долгу.