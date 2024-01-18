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Замминистра обороны наградил журналистов, освещающих деятельность ВС России

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Статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков вручил ведомственные медали журналистам, освещающим деятельность российских вооружённых сил.
Замминистра обороны наградил журналистов, освещающих деятельность ВС России
  • globallookpress.com
  • © Власов Сергей

Уточняется, что награждение было приурочено ко Дню российской печати, который отмечался 13 января.

По словам Панкова, в 2023 году более 1100 представителей российских СМИ освещали ход специальной военной операции, находясь в зоне боевых действий.

«Прямо сейчас 82 журналиста находятся, как говорится, за ленточкой, и, рискуя жизнью, доводят объективную информацию о героизме наших военнослужащих на передовой», — рассказал он.

Панков поздравил журналистов и уточнил, что на их плечах лежит колоссальная ответственность за то, как широкая общественность воспринимает происходящее на фронте.

Он также выразил искреннюю признательность за профессионализм, самоотверженную преданность профессии и гражданскому долгу.

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