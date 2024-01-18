Замминистра обороны наградил журналистов, освещающих деятельность ВС России

Статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков вручил ведомственные медали журналистам, освещающим деятельность российских вооружённых сил.

Уточняется, что награждение было приурочено ко Дню российской печати, который отмечался 13 января.

По словам Панкова, в 2023 году более 1100 представителей российских СМИ освещали ход специальной военной операции, находясь в зоне боевых действий.

«Прямо сейчас 82 журналиста находятся, как говорится, за ленточкой, и, рискуя жизнью, доводят объективную информацию о героизме наших военнослужащих на передовой», — рассказал он.

Панков поздравил журналистов и уточнил, что на их плечах лежит колоссальная ответственность за то, как широкая общественность воспринимает происходящее на фронте.

Он также выразил искреннюю признательность за профессионализм, самоотверженную преданность профессии и гражданскому долгу.