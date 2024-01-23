ВС Польши подняли авиацию на фоне взрывов на Украине

Оперативное командование ВС Польши заявило, что подняло в небо военные самолёты на фоне взрывов на Украине.

Как утверждает польское командование, это связано с активностью ВС России.

«Запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства», — отмечается в сообщении командования.

«Военная хроника» ранее сообщила о массированном ракетном ударе по объектам на Украине. По данным мониторинговых каналов, взрывы раздаются в Харьковской области, Сумах, Павлограде и Днепропетровске, а также в Киевской области и Житомире.

Перед этим сигналы воздушной тревоги включились на всей территории Украины.