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ВС Польши подняли авиацию на фоне взрывов на Украине

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Оперативное командование ВС Польши заявило, что подняло в небо военные самолёты на фоне взрывов на Украине.
ВС Польши подняли авиацию на фоне взрывов на Украине
  • AP
  • © ALIK KEPLICZ

Как утверждает польское командование, это связано с активностью ВС России.

«Запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства», — отмечается в сообщении командования.

«Военная хроника» ранее сообщила о массированном ракетном ударе по объектам на Украине. По данным мониторинговых каналов, взрывы раздаются в Харьковской области, Сумах, Павлограде и Днепропетровске, а также в Киевской области и Житомире.

Перед этим сигналы воздушной тревоги включились на всей территории Украины.

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