ВС Польши подняли авиацию на фоне взрывов на Украине
- AP
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Как утверждает польское командование, это связано с активностью ВС России.
«Запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства», — отмечается в сообщении командования.
«Военная хроника» ранее сообщила о массированном ракетном ударе по объектам на Украине. По данным мониторинговых каналов, взрывы раздаются в Харьковской области, Сумах, Павлограде и Днепропетровске, а также в Киевской области и Житомире.
Перед этим сигналы воздушной тревоги включились на всей территории Украины.