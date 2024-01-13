«Билет в один конец»: к чему может привести принятие спорного закона о мобилизации на Украине

Новый закон о мобилизации будет принят на Украине максимум через несколько недель, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, утверждение этой непопулярной инициативы произойдёт в любом случае. Украинский кабмин внёс в Раду резонансный законопроект в конце декабря. Среди прочего в документе предлагается отменить отсрочку по мобилизации для инвалидов III группы, принудить военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника и снизить максимальный возраст для срочной службы до 25 лет. Впрочем, эксперты сомневаются, что новые меры помогут Киеву мобилизовать намеченные 500 тыс. человек для пополнения личного состава ВСУ.

Спорный законопроект о мобилизации на Украине, ранее возвращённый на доработку, будет принят в ближайшее время, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Я думаю, что несколько дней, максимум недель, и закон будет всё же проголосован в первом и втором чтении. Подразумевается, с учётом дополнительных правок, которые нужно внести», — сказал он в эфире украинского телемарафона.

При этом Подоляк добавил, что ряд политиков на Украине «заигрывают с социальными страхами», пытаясь добиться отмены законопроекта. Однако его принятие является обязательным решением и произойдёт в любом случае, так как действующие сейчас нормы мобилизации неэффективны, утверждает советник главы офиса Зеленского.

Напомним, украинский кабмин на днях отозвал скандальный законопроект о новых правилах мобилизации из Верховной рады, что депутат Ярослав Железняк назвал «формальной процедурой».

Новые требования

В декабре глава киевского режима на пресс-конференции заявил, что Генштаб и главком ВСУ Валерий Залужный предложили ему дополнительно мобилизовать 450—500 тыс. человек.

За несколько дней до Нового года украинское правительство внесло в Раду законопроект о мобилизации, содержащий ряд противоречивых положений.

Владимир Зеленский

globallookpress.com

© Ukraine Presidency

Например, в нём предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов III группы, ввести обязательную электронную регистрацию призывников, а военнообязанных и резервистов, которые вовремя не явились в воинскую часть, внести в единый реестр должников, существенно ограничив в правах.

Попавшим в реестр уклонистов предлагают запретить проводить операции с имуществом, получать льготы и услуги со стороны государства, брать кредиты и ссуды, также планируется ограничить их в праве распоряжаться своими средствами.

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Кроме того, инициатива предусматривает снижение предельного возраста пребывания в статусе призывника с 27 до 25 лет, что позволит привлечь больше украинцев к военной службе во время мобилизации. Также в законопроекте говорилось об исключении категории ограниченной годности к военной службе и сужении круга имеющих право на отсрочку по уходу за инвалидами.

Всеобщая мобилизация на Украине, объявленная в феврале 2022 года, уже несколько раз продлевалась. В сентябре киевские власти расширили перечень категорий граждан, годных к мобилизации, а также значительно сократили список медицинских противопоказаний. В октябре был принят закон, обязывающий встать на учёт женщин от 18 до 60 лет, имеющих медицинские специальности.

Киев прилагает максимальные усилия для того, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы: им запрещён выезд за рубеж. Кроме того, украинское руководство добивается от государств ЕС выдачи находящихся там военнообязанных граждан республики.

По данным британского издания The Times, с начала спецоперации СБУ задержала более 17 тыс. украинцев при попытке нелегально выехать за границу.

Как отмечается в материале, на фоне глубокой усталости от конфликта, хронической нехватки вооружений и боеприпасов и серьёзных потерь ВСУ, а также сомнений в решимости Запада продолжать поддерживать Киев всё меньше украинцев согласны отправляться на фронт. Некоторые даже решаются рисковать жизнью, чтобы бежать из страны.

Британское издание констатирует, что принятие законопроекта о новых правилах мобилизации приведёт к росту граждан, желающих покинуть Украину.

В последнее время с учётом обострившихся проблем с комплектованием ВСУ личным составом сотрудники украинских военкоматов активно отлавливают мужчин призывного возраста в любых местах скопления людей: ресторанах, спортивных и тренажёрных залах, торговых центрах, общественном транспорте.

В украинских соцсетях регулярно публикуются кадры, на которых видно, как мужчины пытаются убежать или отбиться от сотрудников военкоматов на улицах при попытке забрать их для постановки на учёт и отправки на фронт.

В Киевской области с 28 декабря по 6 января были установлены блокпосты, на которых гражданам вручались повестки, хотя местные власти ранее объясняли их установку усилением контрдиверсионных мер.

В свою очередь, Одесский областной военкомат 12 января подтвердил, что проводит рейды в общественном транспорте в целях мобилизации, и призвал жителей области не пытаться уклониться от службы. Ранее региональные СМИ сообщали, что военкомы начали останавливать трамваи и другой общественный транспорт для принудительной мобилизации местного населения.

«Мобилизация проваливается»

Опрошенные RT аналитики констатируют, что киевский режим не может обеспечить комплектацию ВСУ личным составом и поэтому вынужден менять законы о мобилизации.

«Мобилизация проваливается. Люди не хотят служить в армии, не только опасаясь за свою жизнь, но ещё и потому, что понимают: армия защищает интересы не Украины, а Соединённых Штатов и НАТО. Они не хотят гибнуть ради США, поэтому всячески стремятся уклониться от призыва, начиная от дезертирства и заканчивая взятками», — рассказал полковник в отставке Виктор Литовкин.

При этом он сомневается, что какой бы то ни было закон способен помочь администрации Зеленского решить задачу по мобилизации дополнительных 400—500 тыс. человек.

Военный эксперт Иван Коновалов, в свою очередь, также считает, что у Киева закончились действенные рычаги влияния на эту ситуацию.

«Это шаги отчаяния, не более. Ситуация такова, что у Зеленского нет никакого ресурса, кроме мобилизационного. Он обращается к Западу за деньгами, оружием и т. д., а Запад задаёт вопрос: «А что ты ещё можешь сделать?» Загнать людей в военное рабство — это всё, на что он способен, это его единственный ресурс, который он может предъявить Соединённым Штатам, Великобритании и Евросоюзу», — заметил аналитик.

Однако призвать на военную службу дополнительные полмиллиона человек сейчас вряд ли реально, добавил Коновалов.

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«Найти 400—500 тыс. человек невозможно, граждане просто разбегаются. Ведь украинцы прекрасно понимают: когда тебя забирают в армию, это по большому счёту билет в один конец. Вернёшься ли ты каким-либо образом, дезертируешь, сбежишь или сдашься ВС РФ — наилучший вариант на самом деле, — в любом случае назад дороги нет», — заявил аналитик.



Принятие же подобных законопроектов он назвал «формой отчётности» перед западными кураторами киевского режима.

«Смысл всех этих акций состоит только в том, чтобы отчитаться перед Западом: смотрите, мы что-то делаем. Потому что теперь от Киева всё требуют напрямую — и американские законодатели, и американские военные. Зеленскому, по сути, открыто говорят: «Забирайте всех, кого можете, и ставьте под ружьё». Поэтому выхода из этой ситуации у украинских властей нет», — заключил Коновалов.