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«СТРАНА.ua»: одесский ТЦК подтвердил рейды в транспорте в рамках мобилизации

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Одесский территориальный центр комплектования (ТЦК) подтвердил информацию о рейдах в общественном транспорте с целью проведения мобилизации.
«СТРАНА.ua»: одесский ТЦК подтвердил рейды в транспорте в рамках мобилизации
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

Эту информацию приводит украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на областной ТЦК.

Отмечается, что на территории, где объявлено военное положение, командование может устанавливать особый режим движения транспорта, а также проводить проверку документов и досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья украинцев.

Население призывают «не создавать искусственный ажиотаж, не искать путей уклониться от выполнения своего конституционного долга», а самостоятельно прийти в военкомат.

Ранее издание «СТРАНА.ua» сообщило, что военкомат Одессы проводит рейды в общественном транспорте. Подобный случай недавно произошёл на одной из трамвайных остановок.

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