«СТРАНА.ua»: военкомат Одессы проводит рейды в общественном транспорте
- Gettyimages.ru
- © Cavan Images
В своём Telegram-канале издание опубликовало «очередное видео «транспортной» мобилизации в Одессе».
«Пакуют мужиков не по-детски. Остановили трамвай, всех выгружают. Уже полный автобус напаковали и ещё хотят», — сказала автор видео.
Перед этим в городе сотрудники военкомата «остановили троллейбус и проводили в нём проверку», пишут журналисты.
В начале января сообщалось, что в Одессе и Одесской области начали рассылать гражданам сообщения с призывом вступать в Вооружённые силы Украины.