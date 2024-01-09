«СТРАНА.ua»: военкомат Одессы проводит рейды в общественном транспорте

Сотрудники военкоматов в Одессе продолжают проводить рейды в общественном транспорте города, сообщает «СТРАНА.ua». Подобный случай недавно произошёл на одной из трамвайных остановок.

В своём Telegram-канале издание опубликовало «очередное видео «транспортной» мобилизации в Одессе».

«Пакуют мужиков не по-детски. Остановили трамвай, всех выгружают. Уже полный автобус напаковали и ещё хотят», — сказала автор видео.

Перед этим в городе сотрудники военкомата «остановили троллейбус и проводили в нём проверку», пишут журналисты.

В начале января сообщалось, что в Одессе и Одесской области начали рассылать гражданам сообщения с призывом вступать в Вооружённые силы Украины.