Кабмин Украины отозвал из Рады законопроект о новых правилах мобилизации

Украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что кабмин отозвал свой законопроект о новых правилах мобилизации из Верховной рады.

«Формальная процедура на самом деле — но кабмин проголосовал за отзыв законопроекта №10378. Поэтому сейчас будет обновление в системе Рады, и он будет иметь статус отозванного», — написал он в своём Telegram-канале.

Депутат отметил, что остальные альтернативные законопроекты о мобилизации продолжают оставаться в статусе представленных. По словам Железняка, в теории они когда-нибудь могут быть рассмотрены. Однако он предположил, что подобное вряд ли произойдёт.

Ранее депутат Верховной рады София Федина заявила, что новая версия предложенного правительством законопроекта о мобилизации хуже предыдущей.