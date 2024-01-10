Депутат Рады: новая версия законопроекта о мобилизации хуже предыдущей
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«Доработанная версия правительственного законопроекта ещё хуже той, которая была представлена первоначально», — цитирует её РИА Новости.
В частности, Федина отметила, что в новой версии документа отображены вопросы, связанные с внесением в реестр данных, не влияющих на процесс мобилизации.
Ранее сообщалось, что сотрудники военкоматов в Одессе продолжают проводить рейды в общественном транспорте города.