Депутат Рады: новая версия законопроекта о мобилизации хуже предыдущей

Новая версия предложенного правительством законопроекта о мобилизации хуже предыдущей, заявила депутат Верховной рады София Федина.

«Доработанная версия правительственного законопроекта ещё хуже той, которая была представлена первоначально», — цитирует её РИА Новости.

В частности, Федина отметила, что в новой версии документа отображены вопросы, связанные с внесением в реестр данных, не влияющих на процесс мобилизации.

Ранее сообщалось, что сотрудники военкоматов в Одессе продолжают проводить рейды в общественном транспорте города.