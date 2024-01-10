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Депутат Рады: новая версия законопроекта о мобилизации хуже предыдущей

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Новая версия предложенного правительством законопроекта о мобилизации хуже предыдущей, заявила депутат Верховной рады София Федина.
Депутат Рады: новая версия законопроекта о мобилизации хуже предыдущей
  • © AP Photo / Evgeniy Maloletka

«Доработанная версия правительственного законопроекта ещё хуже той, которая была представлена первоначально», — цитирует её РИА Новости.

В частности, Федина отметила, что в новой версии документа отображены вопросы, связанные с внесением в реестр данных, не влияющих на процесс мобилизации.

Ранее сообщалось, что сотрудники военкоматов в Одессе продолжают проводить рейды в общественном транспорте города.

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