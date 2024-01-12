В офисе Зеленского надеются на скорейшее принятие закона о мобилизации

Закон о мобилизации на Украине следует принимать в максимально сжатые сроки. При этом нужно отдавать себе отчёт, что он не будет популярным, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Выступая в эфире национального телемарафона, он отметил, что депутаты хотели бы, чтобы этот закон был тепло воспринят в обществе, однако это невозможно. И поэтому, по его словам, они «ищут малейшую возможность пройти между капельками, это не выйдет».

Подоляк добавил, что на принятие этого закона с учётом дополнительных поправок и других проволочек потребуется от нескольких дней до недели.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации.