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Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации

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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что ведомство уже подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации, который сегодня кабмин отозвал из Верховной рады.
Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации
  • РИА Новости

По его словам, при разработке были учтены предложения, согласованные в рабочем порядке с депутатами во время заседаний комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, передаёт украинское издание «СТРАНА.ua».

Умеров сообщил, что готов выносить документ на согласование правительства.

Ранее украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что кабмин отозвал свой законопроект о новых правилах мобилизации из Рады.

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