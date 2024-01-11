Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации
- РИА Новости
По его словам, при разработке были учтены предложения, согласованные в рабочем порядке с депутатами во время заседаний комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, передаёт украинское издание «СТРАНА.ua».
Умеров сообщил, что готов выносить документ на согласование правительства.
Ранее украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что кабмин отозвал свой законопроект о новых правилах мобилизации из Рады.