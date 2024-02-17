«Активными действиями по переднему краю»: ВС РФ улучшили своё положение на ряде направлений в зоне СВО

В течение прошедших суток российские войска улучшили положение на Купянском, Донецком и Южно-Донецком направлениях, а также заняли более выгодные рубежи и позиции на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, были нанесены удары по авиационной технике противника и складам авиационных средств поражения, а также по пунктам временной дислокации иностранных наёмников и сил специальных операций ВСУ.

Российские военнослужащие в течение прошедших суток добились успеха на четырёх направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Это следует из сводки Минобороны РФ.

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 41-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР).

Потери ВСУ — до 90 военнослужащих, а также танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы Д-20, две САУ «Гвоздика» и орудие Д-30.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 60-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны возле н. п. Ямполовка, Торское (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).

Потери противника — до 315 военнослужащих, а также танк, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей и самоходная пушка «Гиацинт-С».

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На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 42-й механизированных, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ вблизи н. п. Белогоровка (ЛНР), Богдановка, Клещеевка, Курдюмовка и Невельское (ДНР).

Также были отражены четыре атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ вблизи н. п. Георгиевка, Ленинское и Новгородское (ДНР).

Противник потерял до 360 военнослужащих, а также четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей и боевую машину РСЗО «Град».

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На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах н. п. Водяное и Никольское (ДНР). Потери противника составили более 170 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й 126-й бригад теробороны возле н. п. Работино (Запорожская область), Золотая Балка и Змиевка (Херсонская область). Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, а также два автомобиля.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены авиационная техника на аэродромах, склады авиационных средств поражения, пункты временной дислокации иностранных наёмников и сил специальных операций ВСУ, а также живая сила и военная техника в 110 районах.

Средства ПВО в течение суток перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, три управляемые авиационные бомбы JDAM и три переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты «С-200».

Уничтожено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Накануне в Минобороны рассказали, что в период с 11 по 16 февраля ВС РФ нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВПК Украины, заводам, производившим горюче-смазочные материалы, складам военно-технического имущества, а также по пунктам дислокации подразделений ВСУ и формирований националистов.

За указанный промежуток времени было уничтожено по меньшей мере 20 танков, 77 боевых бронированных машин, 59 орудий полевой артиллерии ВСУ, а также сбиты истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-24.