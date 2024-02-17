МО: средства ПВО России за сутки сбили три авиабомбы JDAM

ВС России средствами противовоздушной обороны за сутки сбили семь снарядов HIMARS, три ракеты HARM, три управляемых авиабомбы JDAM.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, три управляемые авиационные бомбы JDAM», — говорится в сообщении.

Также были поражены три переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200.

Ранее стало известно, что средства ПВО России перехватили и уничтожили за ночь 33 украинских БПЛА в пяти российских регионах.