Высокоточным оружием и БПЛА: в Минобороны РФ заявили о 30 групповых ударах по объектам ВПК Украины за неделю
ВС РФ за неделю нанесли 30 ударов высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
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В пресс-службе Минобороны России сообщили, что в период с 11 по 16 февраля Вооружённые силы РФ нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины.
Как уточнил официальный представитель МО Игорь Конашенков, в результате были поражены предприятия, занимавшиеся производством и ремонтом авиационных двигателей, выпуском радиоэлектронного оборудования и боеприпасов.
Наряду с этим удары наносились по заводам, производившим горюче-смазочные материалы для техники ВСУ, складам военно-технического имущества, а также пунктам дислокации подразделений ВСУ и формирований националистов.
Обстановка на линии соприкосновения
Как заявили в МО, на Купянском направлении спецоперации в течение недели подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и отразили 18 атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 30-й, 32-й, 43-й, 44-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Синьковка, Табаевка, Тимковка (Харьковская область) и Терны (ДНР).
Наряду с этим нанесено поражение живой силе противника в районах н. п. Новосёловское (ЛНР), Кисловка и Берестовое (Харьковская область). ВСУ потеряли за указанный период свыше 775 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 17 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.
- Брифинг Министерства обороны Российской Федерации
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, а также во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили в общей сложности 14 атак противника. Были поражены подразделения 24-й, 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Червоная Диброва (ЛНР), Ямполовка и Торское (ДНР).
За неделю противник потерял в этом районе свыше 1585 человек убитыми и ранеными, четыре танка, 44 боевые бронированные машины, 82 автомобиля и три орудия полевой артиллерии.
На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 46 атак противника в районах н. п. Белогоровка, Богдановка, Клещеевка, Красное, Ленинское, Новомихайловка и Шумы (ДНР).
Помимо этого, нанесено поражение подразделениям ВСУ и украинской нацгвардии в районах н. п. Курдюмовка, Андреевка, Георгиевка и Катериновка (ДНР).
В общей сложности противник потерял в этом секторе более 1820 военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин, 84 автомобиля, а также 25 орудий полевой артиллерии.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и слаженными действиями отразили три атаки противника. Наряду с этим нанесено поражение подразделениям 58-й пехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах н. п. Владимировка, Урожайное, Водяное (ДНР) и Приютное (Запорожская область).
ВСУ потеряли здесь до 1060 человек, два танка, десять боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 12 орудий полевой артиллерии.
На Херсонском направлении российские войска при поддержке авиации и артиллерии поразили боевиков и технику 35-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины в районах н. п. Тягинка, Михайловка, Ивановка, Янтарное (Херсонская область) и Никополь (Днепропетровская область).
Потери противника составили более 310 военнослужащих, а также танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии.
Авиация и средства противовоздушной обороны в течение прошедшей недели сбили истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-24 воздушных сил Украины, перехватили 36 реактивных снарядов систем HIMARS, Vampire и «Ольха», а также одну управляемую авиабомбу JDAM. Кроме того, уничтожены 405 украинских беспилотников.
В МО уточнили, что в течение недели в плен сдались 35 украинских военнослужащих.