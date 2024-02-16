Глава ГУР МО Украины Буданов заявил, что ситуация для ВСУ на фронте плохая
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«(Ситуация на фронте. — RT) плохая, но не критическая. Действительно, не хватает снарядов, и на это есть объективные причины», — сказал Буданов.
Ранее новый главком ВСУ Александр Сырский назвал очень сложной и напряжённой для ВСУ оперативную обстановку на фронте. Он также признал, что украинская армия перешла к «оборонительной операции» на линии боевого соприкосновения.
2 февраля российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что войска России за прошедший месяц освободили населённые пункты Весёлое, Крахмальное и Табаевка в зоне спецоперации. Министр поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ и действовать на опережение.