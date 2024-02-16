Глава ГУР МО Украины Буданов заявил, что ситуация для ВСУ на фронте плохая

Ситуация для украинских военных на фронте плохая, «но не критическая», уверен глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, такое заявление он сделал в интервью французской газете Libération.

«(Ситуация на фронте. — RT) плохая, но не критическая. Действительно, не хватает снарядов, и на это есть объективные причины», — сказал Буданов.

Ранее новый главком ВСУ Александр Сырский назвал очень сложной и напряжённой для ВСУ оперативную обстановку на фронте. Он также признал, что украинская армия перешла к «оборонительной операции» на линии боевого соприкосновения.

2 февраля российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что войска России за прошедший месяц освободили населённые пункты Весёлое, Крахмальное и Табаевка в зоне спецоперации. Министр поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ и действовать на опережение.