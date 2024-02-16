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ВС России за неделю нанесли 30 групповых ударов по ВПК и войскам ВСУ

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В Минобороны России заявили, что российские войска за неделю нанесли 30 групповых высокоточных ударов по ВПК и войскам Украины.
ВС России за неделю нанесли 30 групповых ударов по ВПК и войскам ВСУ
  • РИА Новости

«В период с 11 по 16 февраля ВС России нанесено 30 групповых ударов высокоточным оружием, а также беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что в результате ударов были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и боеприпасов.

«Кроме того, поражены заводы, производившие горюче-смазочные материалы для техники ВСУ, склады военно-технического имущества, а также пункты дислокации подразделений Вооружённых сил Украины и формирований националистов», — добавили в министерстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ.

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