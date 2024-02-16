Минобороны: 35 военных ВСУ сдались в плен ВС России за неделю

В Министерстве обороны России сообщили, что в течение недели 35 военнослужащих Вооружённых сил Украины сдались в плен российской армии.

globallookpress.com

© Vladimir Baranov

«В течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих», — говорится в сводке. Ранее стало известно, что почти 70 украинских военнослужащих воспользовались радиоволной «Волга» для сдачи в плен с начала февраля.