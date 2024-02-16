Минобороны: 35 военных ВСУ сдались в плен ВС России за неделю
В Министерстве обороны России сообщили, что в течение недели 35 военнослужащих Вооружённых сил Украины сдались в плен российской армии.
- globallookpress.com
- © Vladimir Baranov
«В течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих», — говорится в сводке.
Ранее стало известно, что почти 70 украинских военнослужащих воспользовались радиоволной «Волга» для сдачи в плен с начала февраля.
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