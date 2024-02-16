Бомбардировочной авиацией и артиллерией: в ВС РФ заявили о поражении 14 опорных пунктов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Группировка «Восток» в ходе работы на Южно-Донецком направлении нанесла ряд ударов по ВСУ, применив бомбардировочную авиацию, артиллерию и тяжёлые огнемётные системы. Как заявили в пресс-центре объединения, уничтожены 14 пунктов временной дислокации, шесть пунктов управления беспилотной авиацией, склады ГСМ и военно-технического имущества, а также две станции радиоэлектронной борьбы.

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев заявил, что за сутки бомбардировочная авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы поразили ряд объектов ВСУ на Южно-Донецком направлении.

По его словам, поражены опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах Урожайного, Водяного, Приютного и Владимировки.

«Уничтожены 14 пунктов временной дислокации, шесть пунктов управления беспилотной авиацией, склады ГСМ и военно-технического имущества, а также две станции радиоэлектронной борьбы», — сообщил Гордеев.

Кроме того, в течение суток пресечены три попытки противника провести ротации на передовых позициях в районах Старомайорского и Равнополя.

По оценкам МО РФ, за сутки противник потерял до 200 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», буксируемую гаубицу FH-70 британского производства, две гаубицы M198 производства США, восемь единиц автомобильной техники и шесть беспилотников.

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Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что в районе Торского участка бойцы объединения при поддержке артиллерии поразили штурмовые группы 98-го механизированного батальона 60-й бригады ВСУ.

Кроме того, в районе Червонодибровского участка огнём артиллерии поражены две штурмовые группы 63-й механизированной бригады ВСУ.

«Всего в течение суток нанесено огневое поражение по 140 целям противника, из них — более чем по 100 районам скопления техники, живой силы и около 30 позициям полевой артиллерии», — сказал Савчук.

По данным Минобороны, противник потерял в этом секторе до 305 военнослужащих. Также уничтожены САУ Krab, четыре автомобиля, 15 боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley и гаубица Д-30.

Наряду с этим в пресс-службе Минобороны РФ рассказали о работе военных разных родов войск в нескольких секторах СВО. На Краснолиманском направлении ударная группа армейской авиации ВКС РФ поразила живую силу и опорный пункт ВСУ.

В пресс-службе Минобороны РФ уточнили, что в состав группы входят разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолёт Ми-35М и многоцелевой вертолёт Ми-8.

«Сегодня выполняли задачу по уничтожению замаскированного опорного пункта противника. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами НАР С-8. Вышли на рубеж, выполнили пуск ракет, затем противоракетный манёвр с креном влево, после чего вернулись в точку базирования», — рассказал лётчик ударного вертолёта Ка-52.

В МО также рассказали о работе экипажей звуковещательных станций группировки войск «Восток», которые оказывают психологическое воздействие на военнослужащих ВСУ. Из динамиков таких машин чаще всего звучат обращения к солдатам противника с предложением сдать оружие в обмен на гарантии жизни и безопасности.

«На данном участке мы включали звук тяжёлой гусеничной техники. До этого, когда выдвигались в другие районы, там был похоронный марш на протяжении пяти часов, крики детей, женщин, фамилии погибших военнослужащих ВСУ», — приводит МО слова командира звуковещательной станции с позывным Дед.

Он добавил, что на некоторых участках военнослужащие ВСУ не оказывали после такого воздействия серьёзного сопротивления и просто сдавались.