Подразделения группировки войск «Восток» за сутки уничтожили 14 пунктов временной дислокации ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Об этом, как информирует ТАСС, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Кроме того, были уничтожены шесть пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ, склады ГСМ и военно-технического имущества, и также две станции радиоэлектронной борьбы.

Также ВС России за сутки сорвали три попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Кроме того, российские вертолёты поразили «опорник» ВСУ на Краснолиманском направлении.