ВС России за сутки сорвали три попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев заявил, что подразделения группировки за сутки сорвали три попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что речь идёт о районах Старомайорского и Равнополя.
Также российские вертолёты поразили «опорник» ВСУ на Краснолиманском направлении.
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