ВС России за сутки сорвали три попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев заявил, что подразделения группировки за сутки сорвали три попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Об этом информирует ТАСС. Отмечается, что речь идёт о районах Старомайорского и Равнополя. Также российские вертолёты поразили «опорник» ВСУ на Краснолиманском направлении.