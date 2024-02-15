Поражено производство боеприпасов и топлива для ВСУ: в Минобороны РФ заявили о групповом ударе по объектам ВПК Украины

Вооружённые силы РФ утром 15 февраля нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским предприятиям, на которых велись производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования, миномётных боеприпасов, а также по заводам, производящим топливо для военной техники ВСУ. Как подчеркнули в Минобороны РФ, все назначенные объекты поражены.

Пресс-служба Минобороны России сообщила о новом групповом ударе высокоточным оружием большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Цели поражались с воздушных и морских носителей.

Уточняется, что утром в четверг, 15 февраля, Вооружённые силы РФ поразили предприятия ВПК, на которых велись производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и систем связи, миномётных боеприпасов, а также заводы, производящие топливо для техники ВСУ.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, цель удара достигнута, все объекты поражены.

Ранее МО сообщало о групповом ударе по объектам ВПК Украины 7 февраля. Тогда были успешно поражены предприятия, на которых велось производство безэкипажных катеров, береговых ракетных комплексов, ракет к реактивным системам залпового огня и взрывчатых веществ.

Обстановка на линии соприкосновения

На Купянском направлении спецоперации подразделения группировки войск «Запад» поразили боевиков и технику противника в районах населённых пунктов Берестовое, Песчаное (Харьковская область), Макеевка (ЛНР) и отразили атаку штурмовой группы 30-й механизированной бригады в районе населённого пункта Синьковка (Харьковская область).

По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли здесь до 105 военнослужащих, три автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», а также две самоходные артиллерийские установки — Caesar французского производства и «Гвоздику».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, а также отразили две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).

Противник потерял до 305 человек, а также 15 боевых бронированных машин, в том числе американскую БМП Bradley, 14 автомобилей, САУ Krab польского производства и гаубицу Д-30.

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили десять атак противника, а также поразили боевиков и технику 17-й танковой, 79-й десантно-штурмовой, 24-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Ленинское, Константиновка и Парасковиевка (ДНР). ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 360 военнослужащих, а также танк, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley, и 27 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ Krab, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы FH-70 и L119 британского производства, а также орудия «Мста-Б», Д-30 и три Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» поразили боевиков и технику 58-й пехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Водяное, Владимировка, Урожайное (ДНР) и Приютное (Запорожская область).

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ВСУ потеряли здесь до 200 человек, а также танк, две боевые машины пехоты и восемь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица FH-70, два орудия М198 производства США и САУ «Гвоздика».

На Херсонском направлении ударами авиации и артиллерии поражены личный состав и техника 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Тягинка, Ивановка и Янтарное (Херсонская область). Противник потерял до 20 военнослужащих, а также два автомобиля, артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-30.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили ряд целей, в том числе пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ. Живая сила и военная техника ВСУ поражены в 102 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе Краматорска (ДНР). Кроме того, за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемая авиабомба JDAM производства США, уничтожено 95 украинских беспилотников.