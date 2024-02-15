Пять опорных пунктов и до 30 позиций артиллерии: в группировке «Центр» заявили о поражении около 140 объектов ВСУ

В ходе работы на Краснолиманском направлении военнослужащие группировки «Центр» поразили около 140 объектов противника, заявили в пресс-центре объединения. Среди них пять опорных пунктов и до 30 позиций вражеской артиллерии. Наряду с этим бойцы отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, российские снайперы из группировки «Запад» остановили ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что военнослужащие объединения поразили около 140 объектов ВСУ на Краснолиманском направлении.

«Нанесено огневое поражение по около 140 объектам противника, из них пять опорных пунктов, до 30 позиций полевой артиллерии», — сказал он.

Кроме того, в районах Червонодибровского и Торского участков отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ.

По данным Минобороны РФ, на этом направлении противник потерял до 320 военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, десять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», а также гаубицу Д-30.

Наряду с этим в пресс-службе Минобороны РФ рассказали о работе военных разных родов войск в нескольких секторах СВО. Так, снайперы группировки «Запад» остановили ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении.

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Как заявили в ведомстве, в ходе разведки в глубоком тылу был вскрыт путь подвоза боеприпасов и продовольствия для механизированной бригады противника.

«Приняли решение оставить «секрет» для наблюдения вместе со снайпером. Точку выбрали в складке местности на возвышенности с лесным переходом, что позволяло наблюдать не только за одной дорогой, но и за целой панорамой местности», — рассказал старший разведчик с позывным Кеша.

По его словам, более чем за двое суток таким образом был вскрыт численный состав, автомобили и бронетехника, которая работала в районе населённого пункта.

Как рассказали российские военные, они намеревались отходить к своей группе, когда в секторе была замечена колонна из трёх легкобронированных колёсных грузовиков противника. Снайперы ВС РФ остановили колонну выстрелами по колёсам и стёклам.

«Колонна замедлилась, выстрел был с большой дальности. Водители подумали, что лопнуло колесо. Дальше действовала наша группа разведки, которая с фланга зашла в хвост колонне и методично закидала машины гранатами. Действовали дерзко и быстро. Когда пошёл шквалистый огонь по нам, пулемётчики ответили и прикрыли отход», — приводит пресс-служба МО слова командира разведгруппы с позывным Буян.

Помимо прочего, на Купянском направлении расчёт 152-мм самоходной пушки «Гиацинт-С» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» ВСУ.

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Как уточнили в МО, полученные с беспилотника кадры позволили убедиться в поражении цели. После стрельбы артиллеристы сменили огневую позицию на запасную для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

Кроме того, в МО РФ рассказали, что экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 ВКС РФ уничтожили скопление живой силы и бронетехнику противника на Краснолиманском направлении.

«Полёт выполняли на предельно малых высотах с использованием неуправляемых авиационных ракет типа НАР С-13. При подходе к рубежу манёвра выполнили манёвр с дальнейшим уходом под нижнюю границу зоны действия ПВО противника с дальнейшим возвращением на аэродром и мягкой посадкой», — цитирует одного из лётчиков пресс-служба МО.

В сообщении отмечается, что в соответствии с докладом передового авиационного наводчика все указанные цели были успешно поражены, полёт прошёл в штатном режиме.