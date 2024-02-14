На Донецком направлении: в Минобороны РФ заявили о занятии бойцами группировки войск «Юг» более выгодных рубежей

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении СВО, заявили в Минобороны России. Бойцы также отразили шесть атак ВСУ и нанесли огневое поражение нескольким формированиям украинских войск. По данным оборонного ведомства, ВСУ потеряли в этом секторе до 360 человек убитыми и ранеными, шесть танков, пять боевых машин пехоты, ЗРК «Стрела-10», три артиллерийские системы М777 американского производства, а также гаубицу FH70 производства Великобритании и четыре склада боеприпасов.

По данным Минобороны РФ за 14 февраля, на Купянском направлении СВО подразделения группировки войск «Запад» поразили боевиков и технику противника в районах населённых пунктов Табаевка и Петропавловка (Харьковская область). Наряду с этим отражены три атаки штурмовых групп 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах н. п. Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР).

Потери ВСУ в этом секторе составили до 130 военнослужащих. Также уничтожены танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, при поддержке артиллерии и авиации отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районах н. п. Червоная Диброва (ЛНР) и Торское (ДНР).

По данным МО, противник потерял до 320 человек, два танка, пять БМП, десять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и гаубицу Д-30.

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На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили шесть атак подразделений ВСУ, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 2, 3, 5-й штурмовых, 17-й танковой, 22, 24, 28, 42 и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Богдановка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка (ДНР).

Украинская сторона потеряла здесь до 360 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть танков, пять боевых машин пехоты, 20 автомобилей, ЗРК «Стрела-10», три артиллерийские системы М777 производства США, гаубицу FH70 производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-30, САУ «Гвоздика», два пункта управления беспилотниками, а также четыре склада боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение боевикам и технике ВСУ в районах н. п. Водяное (ДНР) и Приютное (Запорожская область).

Противник потерял до 160 человек, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра, два ЗРК «Стрела-10», три автомобиля, три гаубицы FH70, а также САУ Krab производства Польши.

На Херсонском направлении поражены подразделения 28-й механизированной, 45-й артиллерийской бригад ВСУ, 121-й бригады теробороны в районах н. п. Работино, Нестерянка, Степовое (Запорожская область), Ильинка (Днепропетровская область) и Тягинка (Херсонская область). ВСУ потеряли здесь до 40 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, орудие Д-20, а также три САУ «Гвоздика».

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки уничтожили ряд целей, среди которых пусковая установка ЗРК С-300 и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Также поражены боевики и военная техника ВСУ в 126 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины в районе н. п. Работино (Запорожская область). За сутки перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха». Наряду с этим уничтожено 98 украинских беспилотников.

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа

Также в среду, 14 февраля, в пресс-службе МО сообщили, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов Научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» в Московской области.

Уточняется, что министру представили готовые образцы противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С» с модернизированными управляемыми ракетами «Хризантема-М», боевую машину ПЗРК «Гибка-С», опорно-пусковую установку «Джигит» с ракетами ПЗРК «Верба», а также комплекс активной защиты «Арена-М».

Как пояснил генеральный конструктор предприятия Валерий Кашин, комплекс предназначен для защиты от противотанковых средств противника, он представлен на квалификационные испытания. Наряду с этим на предприятии ведётся работа по усовершенствованию комплекса для защиты от барражирующих дронов. Шойгу подчеркнул, что эти задачи следует выполнять быстрее.

«Ведётся большая работа по расширению производственных мощностей завода, производство изделий, выпускаемых предприятиями по различным направлениям, увеличилось в несколько раз», — заявил гендиректор КБМ Сергей Питиков.

В ходе рабочего совещания министр обороны отметил, что опыт применения комплексов вооружения в ходе СВО подтвердил заложенные в них тактико-технические характеристики. По его словам, выпускаемые КБМ высокоточные средства позволяют поражать цели противника на большой дальности и с высокой точностью.

Наряду с этим Шойгу поставил перед руководством предприятия задачу оперативно вносить коррективы в выпускаемые изделия и дорабатывать их с учётом опыта их применения в ходе СВО.

«Это касается и систем ПЗРК, и ракет «Искандер» и «Кинжал, и всего, что нам нужно для борьбы с беспилотными летательными аппаратами», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Ранее глава Минобороны проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству разведывательных и ударных БПЛА на предприятиях концерна «Калашников», Zala Aero и «Беспилотные системы», расположенных в Удмуртии.