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ВС России улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении

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Войска России улучшили своё положение по переднему краю на Краснолиманском направлении в зоне СВО, сообщает Министерство обороны.

Подразделения войск при поддержке артиллерии и авиации отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах Червоной Дибровы и Торского.

«Потери противника составили до 320 военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, десять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10», а также гаубицу Д-30», — говорится в сводке министерства.

Новый главком ВСУ Александр Сырский 14 февраля назвал очень сложной и напряжённой для ВСУ оперативную обстановку на фронте.

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