ВС России улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении
Подразделения войск при поддержке артиллерии и авиации отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах Червоной Дибровы и Торского.
«Потери противника составили до 320 военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, десять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10», а также гаубицу Д-30», — говорится в сводке министерства.
Новый главком ВСУ Александр Сырский 14 февраля назвал очень сложной и напряжённой для ВСУ оперативную обстановку на фронте.