Минобороны: силы ПВО сбили вертолёт Ми-24 ВСУ в районе Работина

Средства противовоздушной обороны России сбили в районе Работина Запорожской области вертолёт Ми-24 ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Работино Запорожской области сбит вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Также за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и «Ольха», уничтожено 98 украинских беспилотников.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что группа украинских военных сдалась в плен под Работином в Запорожской области.