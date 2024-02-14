Минобороны: силы ПВО сбили вертолёт Ми-24 ВСУ в районе Работина
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Работино Запорожской области сбит вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.
Также за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и «Ольха», уничтожено 98 украинских беспилотников.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что группа украинских военных сдалась в плен под Работином в Запорожской области.