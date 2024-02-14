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Рогов сообщил, что в районе Работина группа военных ВСУ сдалась в плен

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Группа украинских военных сдалась в плен под Работином в Запорожской области, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что в районе Работина группа военных ВСУ сдалась в плен
  • AP

«Согласно поступившей оперативной информации, наши бойцы взяли в плен группу украинских солдат под Работином. Те сдались без единого выстрела», — сказал Рогов РИА Новости.

По имеющимся данным, командование ВСУ отправило солдат на позиции, занятые ВС России.

«Солдат противника подпустили к позициям, после чего те добровольно сдались», — сказал собеседник.

Как писал ТАСС со ссылкой на силовые структуры, почти 70 украинских военнослужащих воспользовались радиоволной «Волга» для сдачи в плен с начала февраля.

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