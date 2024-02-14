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Российские войска улучшили позиции на Донецком направлении за сутки

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Российские войска улучшили позиции на Донецком направлении за сутки, сообщило Министерство обороны России. 

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции», — заявили в оборонном ведомстве.

На данном направлении в течение суток было отражено шесть атак ВСУ.

Потери противника составили до 360 военных. 

Также ВСУ потеряли шесть танков и два пункта управления.

Кроме того, ВС России на указанном направлении поразили четыре склада.

Ранее бронегруппа уссурийских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте в районе населённого пункта Андреевка южнее Артёмовска.

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