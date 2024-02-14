Российские войска улучшили позиции на Донецком направлении за сутки
«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции», — заявили в оборонном ведомстве.
На данном направлении в течение суток было отражено шесть атак ВСУ.
Потери противника составили до 360 военных.
Также ВСУ потеряли шесть танков и два пункта управления.
Кроме того, ВС России на указанном направлении поразили четыре склада.
Ранее бронегруппа уссурийских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте в районе населённого пункта Андреевка южнее Артёмовска.