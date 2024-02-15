В ДНР сообщили, что часть группировки ВСУ под Донецком оказалась в окружении

Часть группировки Вооружённых сил Украины оказалась в окружении под Донецком. Информацию об этом представил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

В комментарии ТАСС он отметил, что группировка ВСУ под Донецком была «перерезана», одна её часть взята под плотный огневой контроль. Собеседник агентства добавил, что, по сути, она попала в окружение.

Кимаковский также сообщил, что украинские войска пытаются покинуть ряд позиций. При этом они несут потери личного состава.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки российских войск «Запад» остановили ротацию ВСУ на Купянском направлении.