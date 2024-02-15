Военнослужащие группировки «Запад» остановили ротацию ВСУ на Купянском направлении
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Снайперские пары в составе групп специального назначения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» остановили ротацию подразделений ВСУ на Купянском направлении», — заявили в ведомстве.
Также артиллеристы группировки «Запад» уничтожили «Град» ВСУ на Купянском направлении.
Кроме того, забайкальские десантники взяли опорный пункт ВСУ к западу от Артёмовска.
Ранее ВС России уничтожили установку ЗРК С-300 и станцию РЭБ «Буковель-AD» ВСУ.