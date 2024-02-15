Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
- РИА Новости
Об этом информирует Минобороны России.
В сообщении говорится, что утром 15 февраля российские войска нанесли удар по украинским предприятиям, которые осуществляли производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, а также миномётных боеприпасов.
Кроме того, ВС России ударили по заводам, которые производят топливо для военной техники украинской армии.
Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.
Также Вооружённые силы России продолжили улучшать позиции на Донецком направлении.