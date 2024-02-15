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Минобороны: ВС России продолжили улучшать позиции на Донецком направлении

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Вооружённые силы России продолжили улучшать позиции на Донецком направлении. Об этом заявили в российском Министерстве обороны.
Минобороны: ВС России продолжили улучшать позиции на Донецком направлении
  • РИА Новости

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в ежедневной сводке.

Было отражено десять атак противника, а также нанесено поражение живой силе и технике украинских войск. Потери ВСУ убитыми и ранеными составили до 360 человек.

Российские войска также уничтожили танк, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley американского производства и 27 автомобилей ВСУ.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что часть группировки Вооружённых сил Украины оказалась в окружении под Донецком.

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