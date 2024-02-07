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Групповой удар высокоточным оружием: ВС России поразили объекты ВПК Украины

ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины

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Сергей Гусаров
ВС РФ утром 7 февраля нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям ВПК Украины, производящим безэкипажные катера, береговые ракетные комплексы, а также ракеты к реактивным системам залпового огня и взрывчатые вещества. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Наряду с этим за сутки поражены склады горючего, живая сила и военная техника противника в 119 районах.
Групповой удар высокоточным оружием: ВС России поразили объекты ВПК Украины
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Утром 7 февраля ВС России нанесли групповой удар по военным объектам на Украине. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками.

Среди поражённых объектов — предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющие производство безэкипажных катеров, береговых ракетных комплексов, ракет к реактивным системам залпового огня и взрывчатых веществ.

Как подчеркнули в МО РФ, цель удара достигнута, все объекты поражены.

Обстановка на линии соприкосновения

На Купянском направлении подразделения группировки «Запад» поразили живую силу и технику противника в районах населённых пунктов Новосёловское (ЛНР), Кисловка и Берестовое (Харьковская область).

Наряду с этим отражены четыре атаки штурмовых групп 32-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады Нацгвардии Украины в районе железнодорожной станции Сеньковка и н. п. Терны (ДНР).

По оценкам Минобороны РФ, противник потерял в секторе до 275 военнослужащих, а также девять автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

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На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» поразили живую силу и технику ВСУ в районе н. п. Дзержинское (ДНР) и отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Ямполовки (ДНР). Противник потерял до 220 военнослужащих, а также три автомобиля.

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции, поразили скопления живой силы и техники 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ, а также 114-й бригады теробороны в районах н. п. Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка (ДНР).

Наряду с этим отражено десять атак формирований 112-й бригады теробороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах н. п. Красное, Ленинское, Шумы и Победа (ДНР). Противник потерял убитыми и ранеными до 290 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и 13 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ М109 Paladin производства США, орудие Д-20, две гаубицы Д-30. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технику ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского (ДНР). Противник потерял до 195 военнослужащих, а также три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и САУ «Акация».

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На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии поразили живую силу и технику 128-й горно-штурмовой, 33-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Жеребянки и Работино (Запорожская область). ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения украинские войска за сутки потеряли до 45 военнослужащих, а также пять автомобилей и артиллерийскую систему М777.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили склады авиационных средств поражения и горючего, живую силу и военную технику ВСУ в 119 районах.

Кроме того, средства противовоздушной обороны РФ сбили самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе Алексеевки (ДНР). За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожено 104 украинских беспилотника.

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